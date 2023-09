Nichi Vendola e la “fiaba gender” del figlio Tobia sull’adozione della coppia gay | “I miei due papà hanno chiesto un uovo a una donna”

Anche a, che da governatore è stato capace di trasformare completamente la Puglia. Oppure alle competenze dimostrate sul campo da Cecilia Strada. Tutti nomi che spero non si sentano in ...Massimiliano Smeriglio (europarlamentare),. Il 17 settembre alle 18.00 si terrà l'iniziativa a carattere regionale sul futuro della Puglia, con la partecipazione di Nico Bavaro (...Nel 2014 vince le primarie del Pd in Puglia e nel 2015, mettendo insieme, oltre ai dem, Sel, Comunisti, Udc e varie liste minori, conquista la Regione, prendendo il posto di. Lega, una ...

Gravina, al Sidion “Quanto resta della notte” di e con Nichi Vendola ... Il Quotidiano Italiano - Bari

"Penso all'esperienza sui territori di Pippo Civati, ma non solo. Anche a Nichi Vendola, che da governatore è stato capace di trasformare completamente la Puglia. Oppure alle competenze dimostrate sul ...Si è conclusa ieri sera a Villetta Social Lab l'edizione 2023 di Visionaria, il festival per la sinistra popolare che ogni anno si ...