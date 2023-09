Neonato morto per maltrattamenti con traumi da “sindrome del bimbo scosso” | arrestata la madre a Rovigo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una donna residente in provincia diè stataperaggravati dalla morte nei confronti del proprio figlio di tre mesi. Secondo la Procuratrice Manuela Fasolato, il piccolo è deceduto la scorsa settimana all’ospedale di Padova dopo essere stato ricoverato con “traumatismi cerebrali e midollari con encefalopatia ipossico-ischemica”.compatibili con la cosiddetta “del bambinocon trauma cranico abusivo”, un eccessivo scuotimento delsolitamente legato alla difficoltà del genitore di calmarlo. Ilsarebbe quindia seguito di movimenti violenti che hanno comportato un insufficiente afflusso di sangue al cervello. In base aipresenti sul suo corpo, ...

Tragedia familiare in provincia di Rovigo, dove undi tre mesi èin ospedale mentre la madre, di nazionalità marocchina, è stata arrestata su richiesta della Procura della repubblica, per il reato di maltrattamenti aggravati da morte.

Cosa provoca La Sindrome del bambino scosso è la prima causa di morte per abuso nei neonati: si verifica nel primo anno di vita, con una maggior frequenza nei primi sei mesi.