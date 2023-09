Neonato morto in ospedale | arrestata la madre con l' accusa di maltrattamenti

Ilin ospedale a Padova . Che cos'è la sindrome del bambino scosso . Arrestata la madre e disposta l'autopsia . Ilin ospedale a Padova. La vicenda risale ad alcuni ...La Procura di Rovigo ha ora incaricato un medico legale di eseguire l'autopsia sul corpo del... un eccessivo scuotimento delsolitamente legato alla difficoltà del genitore di calmarlo. Il bimbo sarebbe quindia seguito di movimenti violenti che hanno comportato un insufficiente ...

Rovigo, neonato di tre mesi morto, arrestata la madre la Repubblica

Alla sua morte, i medici hanno deciso di fare una ricognizione medico ... quando questi non sono in grado di gestire le crisi di pianto o l'irrequietezza del neonato. Nasce dalla frustrazione di non ...La Polizia ha arrestato la madre di un neonato di tre mesi morto in ospedale a Padova: sul suo corpo sono stati trovati segni di maltrattamenti ...