Nella mente di Djokovic il tennista darwiniano | ha l’intelligenza di adattarsi ai cambiamenti

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ogni bambino, quando gioca con una racchetta in mano, sogna di vincere uno Slam e di diventare almeno per una settimana il numero 1 al mondo. La stragrande maggioranza dei tennisti professionisti lavora duranel corso di un’intera carriera senza nemmeno avvicinarsi a uno solo di questi due obiettivi. A New York Novaka 36 anni ha invece vinto il 24eismo Slam della sua carriera, assicurandosi anche di incrementare maggioril conteggio delle 390 settimane già trascorse al primo posto del ranking. Dopo la vittoria del suo quarto Us Open è sempre più in vantaggio in ciascuno di questi due parametri, i più indicativi per misurare la grandezza dei campioni del suo sport, una soddisfazione che appagherebbe chiunque, tanto più alla sua età, ma non lui. È difficile anche solo immaginare quanti sacrifici debba chiedere al ...