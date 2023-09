Negò la Shoah di fronte agli studenti | archiviato il caso del prof milanese | «Non incitava all’odio razziale»

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il gip di Milano ha accolto la richiesta di archiviazione del pm per ildelessor Pietro Marinelli. Il docente, lo scorso gennaio, aveva interrotto uno spettacolo teatrale in memoria dellaperché, a suo dire, gli attori non stavano riportando la verità sulle vittime del genocidio degli ebrei. «Non è storia, ma ideologia. La verità è che 6 milioni di morti li ha avuti la Germania coi bombardamenti», disse il. Glipresenti in platea, dopo il fatto, si dissero imbarazzati e andarono a scusarsi con il cast. L’Ansa, oggi 11 settembre, riporta l’interpretazione del pm sull’accaduto: il negazionismo è reato solo se incita. L’esternazione delessore, è stato accertato, non rientra in una propaganda antisemita ...