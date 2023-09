Nba | arrestato Kevin Porter | ha tentato di strangolare la fidanzata

(Di lunedì 11 settembre 2023) I due erano al Millennium Hotel di New York, lei lo aveva chiuso fuori dalla stanza. La guardia degli Houston Rockets sarebbe riuscito ad accedere alla stanza con l'aiuto della sicurezza e poi l'avrebbe aggredita Il giocatore dell’NbaJr è statocon l’accusa di aver aggredito edila sua ragazza. I due alloggiavano al Millennium Hotel di New York e, secondo un rapporto della polizia, lei lo aveva chiuso fuori dalla stanza., guardia degli Houston Rockets, sarebbe riuscito però ad accedere alla stanza con l’aiuto della sicurezza dell’hotel e poi l’avrebbe aggredita. “All’arrivo gli agenti sono stati informati che una donna di 26 anni aveva riportato una lacerazione sul lato destro del viso e lamentava dolore al collo”, ha detto un ...

Tenta di strangolare la ragazza in hotel, giocatore Nba Kevin Porter ... Adnkronos

La donna, l'ex giocatore della WNba Kysre Gondrezick, è stata portata in ospedale per una valutazione medica. I Rockets hanno rilasciato una dichiarazione a ESPN dopo l'arresto. "Stiamo raccogliendo ...Il General Manager dei Rockets, Rafael Stone, non ha commentato il fatto per il momento, ma sicuramente arriveranno provvedimenti anche da parte della franchigia e dalla NBA. Non è la prima volta che ...