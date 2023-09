Nazionale in crisi | ora il problema è Donnarumma? Intanto i vertici restano sempre al loro posto

(Di lunedì 11 settembre 2023)non è ildellaitaliana. Va detto chiaramente, visto che dopo il pari con la Macedonia il portiere sembra essere diventato il bersaglio di tutte le critiche. Invece è più interessante leggere le ultime dichiarazioni dell’ex ct dell’Under 21, Paolo Nicolato. Cosa ha detto? “I miracoli non li fa nessuno e laè il prodotto di un sistema che coinvolge tutti”. Appunto: Luciano Spalletti non può fare miracoli. Può fare meglio dell’ultimo Mancini, può cambiare alcuni giocatori, ma non può risolvere ladel calcio italiano. Il “sistema” di cui parla Nicolato è rappresentato dalla Federazione con a capo Gabriele Gravina. Una Federazione allo sbando: in un’estate ha perso cadendo dalle nuvole il ct Mancini, ha fatto fuori il ct dell’Under 21 e la ct della ...

Spalletti non può fare miracoli. Mentre la Federazione è allo sbando: chi dovrebbe cambiare le cose resta lì al suo posto ...