Nazionale femminile | giovedì la presentazione del nuovo Ct Soncin

(Di lunedì 11 settembre 2023)14 settembre, ore 11:30, sarà presentato in conferenza stampa ilCt dellaAndrea. Alla conferenza, fissata inizialmente per lunedì 18 settembre a Coverciano, ed anticipata di 4 giorni alla Sala ‘Paolo Rossi’ nella sede della Figc a Roma, ci sarà anche il presidente federale Gabriele Gravina. Il neo Ct farà il suo esordio sulla panchina dellain occasione delle prime due gare della Uefa Women’s Nations League con Svizzera e Svezia, in programma rispettivamente venerdì 22 settembre a San Gallo e martedì 26 settembre a Castel di Sangro. SportFace.

Sono gli elementi che connotano una vera e propria questionedentro la questione ... L'iniziativa si inscrive nell'ambito della mobilitazione'La via maestra' che indica nell'...... che non si limita all'insegnamento di metodi di sicurezza personalecome l'Mga (Metodo ... che ha l'opportunità di allinearsi con il trend, che già da diversi anni vede le palestre ...Sono gli elementi che connotano una vera e propria questionedentro la questione ... L'iniziativa , si inscrive nell'ambito della mobilitazione"La via maestra" che indica nell'...

Bertolini e il flop della nazionale femminile ai Mondiali: «Le donne peggiori nemiche di sé stesse, ma così vince il ... Open

Per l'Italia Femminile, dopo l'esperienza fallimentare dell'ultimo Mondiale, è arrivato l'inevitabile cambio in panchina, con l'ex viola Andrea Sonchin subentrato a ...La stagione all'aperto si è chiusa ad Auron con il trofeo a squadre, vinto senza sorprese dalla nazione che ha conquistato 29 titoli in 39 anni. E con questo Bou porta il suo record personale a 51 mon ...