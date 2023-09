Terrificante incidente a Daytona nella gara diSeries. L'auto di Ryan Preece, dopo il contatto con un avversario ad oltre 200 km orari, è decollata e si è ribaltata una decina di volte. I rottami della vettura sono atterrati su quello ...L'autodromo di Most in Repubblica Ceca ospiterà laWhelen Euro Series il 26 e 27 agosto e per la prima volta la EuroLegenddove Naska gareggerà con la Legends Car #54. Alberto, perso il ...L'organizzazione ha già fatto sapere che non intede reclutare giovani speranze del motorsport, semmai gente che ha già corso in Formula 1, IndyCar,o anche nel WRC. Elite World: il format ...

NASCAR Cup Series, Kansas: Reddick passa il turno all'overtime OA Sport

1. (5) Tyler Reddick, Toyota, 268 laps, 51 points. 2. (14) Denny Hamlin, Toyota, 268, 48. 3. (19) Erik Jones, Chevrolet, 268, 39. 4. (2) Kyle Larson, Chevrolet, 268 ...Kansas City, Kan. — Tyler Reddick took advantage of a late caution and fresh tires to rocket past six others in a two-lap sprint to the finish Sunday, and he punched his ticket to the next round of ...