Napoli-Real Madrid | biglietti in vendita in tre fasi | tutti i prezzi e le info

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 settembre 2023) Iltorna a giocare la Champions League al Maradona. Il club ha comunicato prezzo e modalità d’acquisto per la sfida contro il. Dopo la sosta per le Nazionali, nella testa di Rudi Garcìa non ci sarà solo la Serie A. La nuova Champions League è ormai alle porte e ilsi sfiderà nel girone C con, Braga e Union Berlino. La prima sfide del girone sarà in trasferta per gli uomini di Rudi Garcìa. Gli azzurri voleranno in Portogallo per sfidare il Braga e iniziare al meglio il percorso europeo. Poco dopo, iltornerà a giocare la Champions al Maradona. L’arena di Fuorigrotta si vestirà con l’abito delle grandi occasioni per il big match del girone contro il. La sfida contro i Blancos sarà ...