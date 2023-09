Napoli | occhio al ‘caso’ Elmas | il retroscena di mercato

... ovviamente in parte, della diffusione di modelli negativi che strizzano l'alla criminalità. ... "Ho visto Mare Fuori e non ho ammazzato nessuno" "ieri in Piazza del Gesù ha dimostrato una ...Al Parco Verde di Caivano si continua a sparare . Poco prima della mezzanotte di domenica 10 settembre nella località in provincia di, finita sotto l'della cronaca dopo lo stupro di due ragazzine , si è consumato un raid con colpi d'arma da fuoco . A denunciarlo è stato don Maurizio Patriciello . "Siamo sfiniti", ha ...... "Obiettivo frutto di un grande lavoro di programmazione di Eic" A iniziare dai lavori di eliminazione degli scarichi fognari nel Vernotico , collegati al progetto balneabilità del Golfo di. '...

Follia a Napoli: contromano con l'auto in tangenziale - Il video Open

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha fatto il punto sul futuro di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli.Come ricorda Il Corriere dello Sport, Matteo Politano, attaccante del Napoli, potrebbe saltare il match contro il Genoa per infortunio e al suo posto Rudi Garcia, allenatore azzurro, potrebbe lanciare ...