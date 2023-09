Napoli | in retromarcia sulla Tangenziale | fermato il conducente

... "In un video postato su TikTok, a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un SUV procedere inlungo la Tangenziale dia velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un'...commenta Fa discutere un video che mostra un Suv che circola insulla tangenziale dia velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un'altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a ...Incredibile quanto mostrato da un video pubblicato su Tik Tok e diventato virale nelle ultime ore: in pieno giorno un suv percorre ad alta velocità inla tangenziale di. "Il guidatore, in compagnia di almeno un'altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l'incolumità degli ...

Suv contromano in retromarcia sulla tangenziale di Napoli a velocità sostenuta: il video sui social ilmessaggero.it

Incredibile quanto mostrato da un video pubblicato su Tik Tok e diventato virale nelle ultime ore: in pieno giorno un suv percorre ad alta velocità in retromarcia la tangenziale di Napoli. "Il ...L’evento è accaduto ieri mattina intorno alle 11 e, fortunatamente, non ha provocato incidenti né danni. La corsa del suv nero a retromarcia è stata ripresa dallo smartphone del passeggero di una moto ...