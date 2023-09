Napoli | Gazzetta | vicino il rinnovo di Osimhen | da sciogliere i nodi clausola e diritti d’immagine

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo le sirene di mercato in estate, con l’Arabia Saudita pronta a mettere sul piatto un contratto faraonico, ilha intenzione di blindare Victor. Ildel suo contratto è una priorità per il presidente Aurelio De Laurentiis, disposto persino a sforare il tetto salariale. Secondo quanto riportato dalladello Sport, al nigeriano è stato offerto un prolungamento di un anno a 10 milioni a stagione. Una proposta che il nigeriano e il suo entourage hanno gradito, ma che da sola non basta a rinnovare il sodalizio. La Rosea sottolinea infatti dueancora da: il primo riguarda il possibile inserimento di unarescissoria, che si aggirerebbe sui 140-150 milioni; il secondo è invece legato ai...