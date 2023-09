Napoli | cosa manca per il rinnovo di Osimhen

A lui non viene perdonata una, quella di essere un ragazzo prodigio. Per arrivare a emergere ... Questa invece l'analisi del difensore della Nazionale e delGiovanni Di Lorenzo. "Al di là ......e Salerno, risultando come fenomeni naturali accentuati dalle insolite condizioni ...di pesci lungo la battigia delle coste cilentane e ultimamente anche di quelle casertane per la qual...Torino ha una sua anima, non l'ha persa: ed è unapreziosissima". Se dovessi promuoverla tu, ... Si parla di Juventus in vendita: non è che ci sei dietro tu (Piero è un grande tifoso del) "...

Cosa fare a Napoli durante la settimana dall'11 al 16 settembre ... Napoli da Vivere

“Io dico sempre che fare un anno come quello appena trascorso è difficile. Auguro al Napoli di vincere lo Scudetto ed andare avanti in Europa. Sono tante, però, le cose che sono cambiate, soprattutto ...Il ct dell'Ucraina Sergej Rebrov, direttamente dalla sala stampa di San Siro, ha presentato la sfida contro l'Italia: "Abbiamo alcuni problemi, però oggi si allenano tutti. Abbiamo 22 calciatori e tre ...