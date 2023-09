(Di lunedì 11 settembre 2023) Tra luglio e agostoè stata visitata da circa 2,5 milioni di. Per l’assessore al Turismo Teresa Armato sono da rafforzare il settore della balneazione e le infrastrutture cruciali come i porti

Napoli, boom di turisti. Ma non è tutto rose e fiori ilGiornale.it

Tra luglio e agosto Napoli è stata visitata da circa 2,5 milioni di turisti. Per l’assessore al Turismo Teresa Armato sono da rafforzare il settore della balneazione e le infrastrutture cruciali come ...Negli alberghi e nei b&b 85% di presenze: una stagione d’oro per i festeggiamenti dello scudetto e la programmazione dei musei. L’assessora Armato: “Anno ...