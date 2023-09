Napoli | 30 milioni offerti ad Elmas dal Liverpool | no secco di De Laurentiis

... e perché dedicati alla gestione del rischio in agricoltura ci sono circa 1 miliardo e 300... 'Oggi, a, in occasione di Bufala Fest - ha affermato Federico Caner , Assessore all'...Le trattative sono finite: 11per altri due anni e clausola da 150. Il calciatore non ha ancora risposto e non è detto che accetti. Non ci sono deadline. L'attaccante è tentato dal ...... in estate, è arrivato fino in Bundesliga e in Premier: il Lipsia e il Liverpool lo avrebbero voluto acquistare e si sarebbero spinti a offrire 30di euro per il suo cartellino, ma il...

Turismo, Napoli superstar in estate: a luglio e agosto 2,5 milioni di visitatori La Repubblica

Retroscena sul contratto di Kvaratskhelia: De Laurentiis avrebbe promesso al georgiano un adeguamento a 3 milioni. I dettagli.In vista di Genoa-Napoli il tecnico Rudi Garcia potrebbe applicare un ampio turnover, concedendo una chance al difensore brasiliano Natan.