Nainggolan è senza squadra | la proposta folle per tornare in campo

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023) La carriera di Radjaè stata di ottimo livello e le sue qualità dal punto di vista tecnico e della personalità non sono mai state in discussione. L’ex centrocampista di Inter e Roma è alla ricerca di una nuova esperienza e nelle ultime ore è arrivata una. Il belga ècontratto e libero di firmare con altre squadre. E’ un centrocampista classe 1988, di buona corsa e con un tiro fortissimo dalla distanza. Soprannominato Ninja per il suo stile di gioco, si è sempre dimostrato un calciatore prezioso per la capacità di giocare in diverse zone del centro, soprattutto da mezzala e da centrale. La prima esperienza è stata al Piacenza, poi la definitiva consacrazione al Cagliari. Foto di Simone Arveda / AnsaIl salto di qualità si registra alla Roma e le prestazioni ...