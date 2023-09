My Home My Destiny anticipazioni 11-15 settembre | guai per Faruk ed Emine

(Di lunedì 11 settembre 2023) Proseguono su Mediaset Infinity i nuovi appuntamenti di MyMy. La soap turca continuerà con la seconda stagione, che sarà direttamente in streaming, in esclusiva sulla suddetta piattaforma: ecco le trame dei nuovi episodi dall’11 al 15. Lo scorso 10 luglio MyMy(Do?du?un Ev Kaderindir) ha fatto il suo debutto su Canale 5, con la prima stagione. Nel corso di 39 episodi (12 nel formato originale), la soap turca con Demet Özdemir e ?brahim Çelikkol nei rispettivi ruoli di Zeynep Gosku e Mehdi Karaca ha appassionato i telespettatori, riscuotendo un ottimo successo. Per via dell’inizio della nuova edizione di Pomeriggio Cinque e di quella di Uomini e Donne, Mediaset ha interrotto messa in onda della fiction. Tuttavia, vista la curiosità del pubblico, l’azienda di Cologno ...

SOLTANTO PAROLE 20:50 - WILL & GRACE - INSEMINAZIONE ARTIFICIALE - I PARTE 21:25 - AMERICAN DAD - KLAUS E ROGU IN GRAZIE A DIO PER LE ROCCE INSTABILI La 5 18:45 - MYMY19:45 - UOMINI E ...Proseguono sulla piattaforma Mediaset Infinity gli episodi della seconda stagione MyMy. Nella puntata inedita di oggi, lunedì 11 settembre Mehdi piomba a sorpresa in ufficio da Zeynep per dirle che la sente lontanissima. La loro relazione ha subito un grande scossone da ...Credits photo: @Mediaset Le anticipazioni di MyMy, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla ...

My home my destiny, il riassunto e le reazioni dell'11 settembre Mediaset Infinity

Le anticipazioni turche sulla soap My home my destiny dicono che Mujgan esala l’ultimo respiro dopo il ricovero in ospedale ...In My home my destiny si racconta uno spaccato della società di oggi e verranno trattati dei temi molto importanti e attuali come lo stalking e il femminicidio. La vittima di quest'ultimo sarà Müjgan, ...