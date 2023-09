Motomondiale | test Misano | Marini il più veloce davanti a Vinales e Binder

(Di lunedì 11 settembre 2023), 11 set. - (Adnkronos) - Lucaè il piùneidi. Il pilota del Mooney VR46, in sella alla Ducati, ha fermato il cronometro sul tempo di 1'30"602, precedendo l'Aprilia dello spagnolo Maverick(1'30"836) e la Ktm del sudafricano Brad(1'31"154). Sesto tempo del francese Fabio Quartararo (1'31"177), che haato il nuovo motore Yamaha e una carena rivisitata. Honda ha provato il prototipo 2024, ma Marc Marquez, che ha chiuso 14°, non è sembrato convinto: "La moto ha gli stessi problemi della vecchia". Nuovi telai per Aprilia e Ktm.

"Ho tre possibilità per il mio futuro". Nel debriefing con la stampa a Misano nel giorno della MotoGp dedicato ai, Marc Marquez, ha parlato del suo futuro: "Ho tre possibilità per il 2024, in Giappone saprete". Una di queste potrebbe essere lo sbarco dell'ex campione del mondo in una scuderia satellite della ...... Marc Marquez, potrebbero separarsi al termine di questa stagione, anche perché lo spagnolo non è apparso particolarmente soddisfatto dalla moto provata neidi Misano: 'La Honda 2024 è diversa, ...La domenica prima della gara, l'attività consueta della pista " dedicata ad amatori,privati o ... Se si pensa che delfanno parte quattro classi (MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE), per un ...

LIVE - MotoGP 2023. I test di Misano - MotoGP Moto.it

Anche Miguel Oliveira ha potuto saggiare un prototipo più aggiornato rispetto a quello che utilizza nei weekend di gara ...