MotoGP | Marc Marquez | “Prenderò una decisione sul 2024 in India o in Giappone” Si va verso l’addio alla Honda?

(Di lunedì 11 settembre 2023) Terminata la prima parte della giornata riservata ai test di, di scena sulla pista di Misano. Sul circuito “o Simoncelli” grande lavoro per le squadre e tanta curiosità soprattutto in casa, doveha provato una versionedella RC213V. A quanto pare, le indicazioni avute dal n.93 sono state così lusinghiere. Al di là del 17° crono, a 1.023 dDucati di Luca Marini, lo spagnolo è stato molto chiaro sull’evidenziare quello che non va: “La situazione è sempre la stessa, anche con questa nuova moto i problemi sono i soliti che abbiamo sulla versione 2023“, ha dichiarato l’iberico. Come riportato dal collega Simon Patterson,ha anche rivelato: “Unasul mio futuro, nel ...

Ecco le prime parole di Marc dopo aver provato il prototipo 2024: “È molto differente dalla moto precedente, soprattutto nella posizione di guida, ma i problemi sono più o meno sempre gli stessi. Siam ...Marc Marquez esordisce così nel debrief svolto appena conclusa la mattinata di test MotoGP al Misano World Circuit. Confessa anche di avere tre piani davanti a sé per la stagione 2024, ma la sua ...