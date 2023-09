Morto Ivan Stortini | il rapper Pusha dei Flaminio Maphia | aveva 50 anni

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si è spento improvvisamentedei: il50. Si è spentodei: lutto nel mondo dell’hip hop, noto anche come, ex membro della prima formazione dei: entrato nel 1995 per poi uscire nel 1998. A dare notizia della scomparsa diRude, uno dei membri attuali del gruppo: “Ancora non ci credo che ci ha lasciato il nostro, faceva parte della nostra prima formazione dei. Negli ultimi giorni ...

