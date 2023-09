Morto Ivan Sortini | il rapper Pusha dei Flaminio Maphia L’ex collega Rude MC | “Non lo vedevo da più di 25 anni | chiedevo spesso di lui”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo aspettava. Si è spento a Roma, nella sua casa al Prenestino, a soli 49Stortini, in arte, ex membro della band hip-hop romana esplosa a metà degli’90. Non si sanno i motivi del decesso, avvolti nel più stretto riserbo.e amico della band MaurizioMC Ciferri, in un lungo post sui social, ha voluto ricordare così: “Ancora non Ci credo. Ci ha lasciato il nostro, faceva parte della nostra prima formazione dei, negli ultimi giorni parlavamodi lui con Sparo e Booster G e tutti gli altri del vecchio giro del ...

