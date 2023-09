Morta a 98 anni Rosa Scafa | la prima donna poliziotto in Italia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Leggi Anche Assente per 540 giorni in quattrorisarcisce lo Stato Molti a Trieste ricordavano'per il suo impegno e per le sue doti di umanità'. Sono le parole che il sito ...

Leggi Anche Assente per 540 giorni in quattro, poliziotto risarcisce lo Stato Molti a Trieste ricordavano Rosa Scafa 'per il suo impegno e per le sue doti di umanità'. Sono le parole che il sito della polizia le dedica. TI POTREBBE ...E'all'età di 98l'ex ispettore capo Rosa Scafa, la prima donna a indossare la divisa della polizia. Scafa mosse i primi passi nella polizia assieme ad altre 22 colleghe, dopo un corso nel ...Dietro al microfono, a cantare, ci sarà Bronte Shandé e lo spettacolo sarà arricchito da immagini e filmati inediti della musicistaall'età di 27. La storia della sua vita sarà portata sul ...

Morta Maria Luisa Vincenzoni, la giornalista del Tg3 aveva 67 anni Fanpage.it

TRIESTE - È morta all'età di 98 anni l'ex ispettore capo Rosa Scafa, la prima donna a indossare la divisa della polizia. Scafa mosse i primi passi nella polizia assieme ad altre 22 colleghe, dopo un ...È morta a 98 anni Rosa Scafa, la prima poliziotta italiana. In servizio per 33 anni, Scafa mosse i primi passi nella polizia assieme ad altre 22 colleghe, dopo un corso ...