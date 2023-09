Monza | Galliani | «Papu Gomez? Non smentisco | sul derby…»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Adriano, ad del, ha parlato della possibilità di ingaggiare ildagli svincolati. I dettagli Adriano, ad del, ha parlato prima dell’assemblea di Lega in Serie A. LE PAROLE – «? Siete voi che parlate. Siccome ho sempre lavorato nella comunicazione non. Lui vorrebbe venire? Non lo so, non ho sentito il. Cessione? No. Assolutamente. Mi occupo di, casomai sono l’oggetto e non il soggetto. Derby? Vado a vederlo il derby sabato sera. Sensazioni? No, adesso faccio fatica a sapere le cose del, pensi se penso alle cose di Milan e dell’Inter».

Adriano, ad del, ha parlato della possibilità di ingaggiare il Papu Gomez dagli svincolati. I dettagli Adriano, ad del, ha parlato prima dell'assemblea di Lega in Serie A. LE ...Così l'amministratore delegato del, Adriano, all'arrivo in Lega, parla del calciomercato dei brianzoli e del prossimo derby di Milano. Guarda il ..."Cessione No. Assolutamente. Mi occupo di, casomai sono l'oggetto e non il soggetto": così l'ad delAdrianoall'ingresso della Lega serie A riguardo una possibile cessione del club biancorosso da parte della famiglia Berlusconi. Smentite, come quella su un interessamento per il Papu ...

Monza, la missione di Galliani: "Più punti con le squadre medie" Fantacalcio ®

Adriano Galliani sa che domenica è in programma una partita molto importante con il Lecce. "Credo che quest'anno faremo meno punti con le grandi, ma ne dovremo fare di più con le medie", ha detto l'am ...Inter-Milan, parla Galliani: «Andrò a vedere il derby, ma non chiedetemi come finirà» Le parole del dirigente del Monza Al margine dell’Assemblea di Lega, l’amministratore delegato del Monza, Adriano ...