Monteruscello Fest | oggi e domani in piazza De Curtis

(Di lunedì 11 settembre 2023)11 e12 settembre 2023 si terrà la seconda edizione del, un evento di beneficenza nato per raccogliere fondi da destinare al Programma Malattie senza diagnosi, un progetto unico in Italia ideato dalla Fondazione Telethon coordinato presso Tigem (Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli). Durante la serata Chef Stellati, Il Blog di Giò.

Parte questo lunedì, 11 settembre, in Piazza Agro City di Pozzuoli, l'attesissima edizione 2023 di, la due giorni organizzata dagli imprenditori flegrei Daniele e Simone Testa e Giovanni e Vincenzo Tammaro, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, dell'Aicast e della Camera di ...POZZUOLI. Parte domani sera a Pozzuoli con l'esibizione di Gigi Finizio il. Grande attesa per l'evento che rende piazza Agro City una cittadella del gusto con centinaia di offerte gastronomiche. L'evento sta riscuotendo un enorme successo, come si vede ...POZZUOLI. Generosi e buongustai accorrete: si va verso il tutto esaurito nell'acquisto dei biglietti per partecipare domani sera e dopodomani alche avrà luogo - a partire dalle ore 19 dell'11 e 12 settembre - in Piazza Agro City , trasformata in una cittadella del gusto con centinaia di offerte gastronomiche. L'evento sta ...

Chef Stellati e Musica dal Vivo: Monteruscello Fest in Beneficenza ... Napoli da Vivere

Parte questo lunedì, 11 settembre, in Piazza Agro City di Pozzuoli, l'attesissima edizione 2023 di Monteruscello Fest, la due giorni organizzata dagli imprenditori flegrei Daniele e Simone Testa e ...Parte domani sera a Pozzuoli con l’esibizione di Gigi Finizio il Monteruscello Fest. Grande attesa per l’evento che rende piazza Agro City una cittadella del gusto con ...