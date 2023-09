Mondiali di Pesistica | impresa di Reyes | arriva il titolo iridato negli 81 kg

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 settembre 2023) Riyad – Un urlo di vittoria al termine della gara. Aidi, in svolgimento a Riyad in Arabia Saudita, l’azzurro Oscarha compiuto l’conquistando ilnella categoria degli 81 kg. L’atleta della Nazionale ha alzato 163 kg nello strappo e ben 193 nello slancio, per un totale di 356 kg. L’argento è andato all’indonesiano Erwin Rahmat Abdullah (354 kg) e l’uzbeco Mukhammadkodir Toshtemirov (352 kg) ha vinto il bronzo.fa uno straordinario bis personale. Dopo l’oro europeo,anche l’oro mondiale. La gara e le dichiarazioni del campione mondiale (comunicato stampa Fipe) Oscar entra in gara con estrema freddezza e decisione, sollevando 156 kg in prima prova e portandosi immediatamente in testa. Lo ...