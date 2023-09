Moggi | Cessione Juve possibile ma prima vorranno risanare il bilancio

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. - (Adnkronos) - "E' una notizia che fa scalpore, la fine della dinastia Agnelli sarebbe epocale, si chiuderebbe un periodo storico molto lungo e molto vincente che ha fatto il bene non sono dellantus ma anche del calcio italiano. Verrebbe a morire qualcosa di straordinario e irripetibile. E' una notizia che io non posso smentire, se ne parla da un po' ma di certo non è imminente perchédovrannola società che in questo momento ha un 'rosso' diimportante". Così all'Adnkronos l'ex direttore generale dellantus Lucianoin merito alladel club bianconero, già però smentita da Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società. "Gli eredi dell'Avvocato Agnelli non hanno ...

... ma anche altri nomi illustri dell'ambiente pallonaro: da Lucianoa Christian Panucci . E, ... Parere mio, l'unicadi peso, per esperienza, è Brozovic. Dzeko e D'Ambrosio grandi, ma era d'...C'è preoccupazione, quindi, per la possibiledei campioni: " Giuntoli ha ripetuto ... Com'è visto Giuntoli, tra nuovoe schiavo di Allegri. C'era curiosità anche per capire come il mondo ...Storicamente la Juventus, dain poi passando anche per Marotta, ha fatto sì spese pazze, ...facile pensare che al vaglio di Giuntoli o chi per lui possa esserci la scelta gravosa di una...

Moggi: "Cessione Juve possibile ma prima vorranno risanare il ... Adnkronos

Roma, 11 set. – (Adnkronos) – “E’ una notizia che fa scalpore, la fine della dinastia Agnelli sarebbe epocale, si chiuderebbe un periodo storico molto lungo e molto vincente che ha fatto il bene non s ...Nel caos generale della trattativa sfumata tra Napoli e Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga, gli azzurri tentano di ripartire da Zanoli e Zerbin, due delle certezze di mister Rudi Garcia. N ...