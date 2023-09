Mistero Natan | Paolo Bargiggia | “C’è la convinzione che non abbia le qualità giuste”

un, gli altri acquisti di mercato tutti periferici rispetto ai titolari. E ancora troppe questioni in sospeso riguardo ai rinnovi contrattuali. 3a la Juventus che un mese fa aspettava ......avversari superiori la tenuta difensiva del Napoli privo di Kim e con Juan Jesus titolare (... Un vero. Speriamo di non dover rimpiangere di non aver acquistato un forte titolare al posto ...... ma non ha più Spalletti e Kim, rimpiazzati dal gentiluomo Garcia e dalla speranza. L'Inter ... sta tenendo saggiamente Vlahovic e Chiesa, ma ha sempre da decifrare il costosoPogba. L'...

Mistero Natan, il talent scout giura: 'Arriverà al livello di Kim' AreaNapoli.it

Dopo la terza gara di campionato è venuto fuori un dubbio in diverse tv napoletane. L’impiego ancora nullo di Natan sembra un mistero. Juan Jesus ha già dato prova l’anno scorso di essere un difensore ...Quando giocherà Natan In tanti se lo chiedono a Napoli ed il Corriere dello Sport ha provato a dare una risposta. Di seguito il punto del quotidiano. “Zero minuti, zero possibilità di giocare. Accadr ...