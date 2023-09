(Di lunedì 11 settembre 2023) Una delle misure più attese da startup e PMI, in particolare al sud Italia, è pronta a riaprire gli sportelli: parliamo della misura4.0. La misura4.0, seguendo la linea tracciata nel precedente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2022, mette in atto gli scopi di sviluppo delineati nel quadro del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” a valere sul FESR 2021-2027. L’importo complessivo destinato a questa iniziativa è di 400 milioni di euro, di cui cento milioni, ossia il 25%, è riservato ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese. Grazie all’utilizzo delle risorse provenienti da questo ...

...per oltre 600 milioni IL DOCUMENTO Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo ... opportunità e sfide per le smart city Strategie Brevetti, ilmette sul piatto 8,5 milioni ...... allora governatore della Bce, sia stampare a più non posso - con i noti programmi di ... ovvero a fare quegli ingentipubblici con denaro creato dal nulla, non venga menzionato ......dallo Stato rifuggendo quella visione di stampo neoliberista che privilegiava gli... una sentenza della Corte suprema del gennaio 2014 ha confermato che il Presidenteappositamente ...

MISE Investimenti Sostenibili 4.0 2023, come accedervi F-Mag

Dopo oltre un secolo di storia comune, gli Agnelli mettono in vendita la Juventus ... di ripianare le perdite legate a qualche investimento che non ha dato il ritorno atteso, a stipendi esorbitanti, a ...Gli investimenti pubblici vengono invocati come la panacea per permetterci di tornare a crescere. In realtà servono nuovi capitali e possono arrivare solo dall’estero: il nazionalismo non ci aiuterà ...