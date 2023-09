Milena Bertolini | «Italia donne | non è l’anno zero | io ho lasciato un’eredità»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Le parole di, ex ct dell’femminile, sul suo ciclo sulla panchina delle azzurre. I dettagli, ex ct dell’femminile, ha parlato a L Football. IL MONDIALE NEGATIVO – «Il cambio generazionale, giusto e necessario, ha creato problemi di equilibri all’interno della squadra. Non è facile dire a una veterana che resterà a casa. Ci sono di mezzo rapporti, esperienze, gioie, dolori. Io ho avuto bisogno dei miei tempi, le ragazze del loro per metabolizzare: non sono coincisi».SARA GAMA ESCLUSA – «Al raduno di aprile ho parlato chiaro a tutte le giocatrici più esperte: attenzione, le giovani premono, nessuna ha il posto garantito. Se verrete al Mondiale, ho detto, potrete giocare o stare in panchina però il vostro contributo al gruppo sarà ...

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ,, ex ct dell'Italia femminile, ha fatto il punto della situazione sul movimento calcistico: ' Quando sento dire che questo è l'anno zero mi viene da pensare cosa sia stato fatto dal ...Fanno scalpore le parole di, ex commissario tecnico della Nazionale femminile, che ha perso il posto dopo la spedizione fallimentare al Mondiale. La coach è stata intervistata dal Corriere della Sera e ha ...torna a parlare dopo il flop al Mondiale femminile in Australia e Nuova Zelanda. L' ex ct dell'Italia non si nasconde nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ...

Bertolini svela l'autodistruzione dell'Italia femminile: Il volo di ritorno è stato allucinante Fanpage.it

Sulle colonne del Corriere della Sera, Milena Bertolini si scaglia contro la decisione di affidare l’incarico di nuovo ct delle Italdonne ad Andrea Soncin. Ritorno al patriarcato in vista LE PAROLE- ...L’ex ct della Nazionale femminile: “La forza del Mondiale 2019 era stata una squadra di donne, con un ct donna, capace di fare gruppo” L’ex attaccante dell’Atalanta, Andrea Soncin, è stato nominato da ...