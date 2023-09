Milano | spara al “ladro” in giardino Ma è un giovane che scappava da una rissa

(Di lunedì 11 settembre 2023) Un uomo di 58 anni hato a un cittadino brasiliano di 17 anni che si trovava nel suoscambiandolo per un. È accaduto in via Pisacane a San Vittore Olona in provincia di. Lotore ha poi chiamato i carabinieri per avvertirli dell’accaduto: «Venite, hoto a un». L’uomo, di professione giardiniere, hato due colpi d’avvertimento prima di colpire il ragazzo. Quando nella notte tra sabato e domenica ha sentito rumori in, ha pensato a un. «Mettiti per terra», ha detto al 18enne che a quel punto ha provato a scappare. A quel punto è stato raggiunto dai colpi, che gli hanno provocato una frattura alla mano destra e una ferita sotto l’ascella. Secondo la ...

Un uomo di 58 anni ha sparato a un cittadino brasiliano di 17 anni che si trovava nel suo giardino scambiandolo per un ladro. È accaduto in via Pisacane a San Vittore Olona in provincia di. Lo sparatore ha poi chiamato i carabinieri per avvertirli dell'accaduto: "Venite, ho sparato a un ladro". L'uomo, di professione giardiniere, ha sparato due colpi d'avvertimento prima di ...PostPost è edito dalla Società Editoriale NuovaPost S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60 - 20147. C. F/P. IVA 9296810964 R. E. A. MI " 2081845Sentendo dei rumori provenienti dal suo giardino pensa che si tratti di un ladro e, ma colpisce un ragazzino . Un uomo di 58 anni è stato denunciato in stato di libertà dai ...Niguarda di...

Milano, spara e ferisce 17enne entrato nel suo giardino Adnkronos

E' accaduto nella notte tra il 9 e il 10 settembre. Un uomo di 58 anni sente rumori in giardino e afferma di avere sparato in aria, ma ferisce un ragazzo di 17 anni che sostiene di essersi nascosto do ...Sabato notte, alle 3, i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore sono intervenuti in via Pisacane a San Vittore Olona nel milanese ...