Milano Fashion Week | tra debutti e conferme

(Di lunedì 11 settembre 2023) Siamo ai blocchi di partenza per la nuovadedicata alla donna dal 19 al 25 settembre. Molti iattesi con grande curiosità ed entusiasmo, tra questi la prima sfilata come Direttore Creativo di Sabato De Sarno per la maison “Gucci”: sarà all’altezza dei suoi predecessori? Domanda che si pongono giornalisti e buyer internazionali, così come gli occhi sono puntati anche su Peter Hawkings da Tom Ford e su Simone Bellotti da Bally. Nuovi ingressi nel calendario meneghino contribuiscono ad alimentare curiosità e valore aggiunto come Avav, Chiara Boni La Petite Robe e Karoline Vitto con il supporto di Dolce&Gabbana. Alla presentazione della kermesse milanese, il Presidente Carlo Capasa si è soffermato sul periodo dell’attualedi ...

Numerosi sono stati gli ospiti che hanno calcato i front - row, durante le settimane della moda maschile, delle sfilate dellaWeek e della ParisWeek. Da J - Hope dei BTS da ...... ADM Revolution, Angela Davis, Angela Mele, Gil Santucci, J. B4, Karl Mommoo Homme, Keira Alberto Cacciari, King Kong, Nous LiveMan, Sophia Curvy, Souvenir. È stato ancora il ...Abiti second hand, code chilometriche a(e poi si rivende tutto su Vinted) NelladellaWeek e capitale economica del Paese può fare specie il rumoroso successo dell'iniziativa 'All you can wear' andata in scena sabato 9 settembre a 'Di mano in mano', in via ...

Milano Fashion Week: rivelata l'attesissima location di Gucci Immobiliare.it

Numerosi sono stati gli ospiti che hanno calcato i front-row, durante le settimane della moda maschile, delle sfilate della Milano Fashion Week e della Paris Fashion Week. Da J-Hope dei BTS da Louis ...Il grande successo dell'iniziativa "All you can wear", tra Tiktok, filosofia del riuso e... possibilità di fare grandi affari rivendendo online ...