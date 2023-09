Milano | ciclista travolta da un’auto | è grave

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Ancora un incidente che coinvolge una bici a. Unadi 55 anni è rimastamente ferita questo pomeriggio dopo essere statada un'auto in via Ascanio Sforza, all'altezza del civico 73. La donna, nata in Perù, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Niguarda. A travolgerla, intorno alle 17.30, è stata un'auto Toyota, condotta da un italiano. Dai primi rilievi effettuati dalla Polizia locale di, che indaga sull'incidente, sembra che i due mezzi stessero procedendo entrambi in direzione della periferia. La bicicletta era poco più avanti dell'auto, che l'hada dietro, per cause ancora da definire. Prosegue così la lunga serie di incidenti con coinvolte biciclette a, dove da inizio anno sono cinque i ...

Altro grave incidente a, dove questo pomeriggio una 55enne in bicicletta è stata investita da un'auto. L'impatto è ... A soccorrerla ambulanza e automedica, laè stata trasportata in ...Ancora un incidente che coinvolge una bici a. Unadi 55 anni è rimasta gravemente ferita questo pomeriggio dopo essere stata travolta da un'auto in via Ascanio Sforza, all'altezza del civico 73. La donna, nata in Perù, è stata ...Altro grave incidente a, dove questo pomeriggio una 55enne in bicicletta è stata investita da un'auto. L'impatto è ... Soccorsa da un'ambulanza e un'automedica, laè stata trasportata in ...

Ciclista investita da un'auto a Milano, è grave Sky Tg24

Altro grave incidente a Milano, dove nel pomeriggio una 55enne in bicicletta è stata investita da un'auto. L'impatto è avvenuto in via Ascanio Sforza all'altezza del civico 73 e, secondo i primi accer ...Una ciclista di 55 anni è rimasta gravemente ferita questo pomeriggio, dopo essere stata travolta da un'auto in via Ascanio Sforza, all'altezza del civico 73. La donna, nata ...