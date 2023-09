Milano | ciclista investita da un’auto lungo il Naviglio Pavese | gravissima 55enne

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una donna di 55 anni è statadain via Ascanio Sforza,il. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30. Lasi trova in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda dov’è ricoverata in coma per un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i soccorsi sanitari del 118 conmedica e un’ambulanza. In base a una prima ricostruzione, la donna stava pedalando verso sud, in direzione di viale Famagosta. L’auto andava nella stessa direzione ma era qualche metro più indietro. Poi l’incidente. Sono in corso le indagini dei vigili. Leggi anche: Vito Lo Iacono, youtuber dei Borderline, torna su TikTok e risponde agli hater: «Sanno tutti più di me» – Il ...

Dopo i numerosi incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti investiti da mezzi pesanti, un provvedimento della giunta milanese ha stabilito che dal primo ottobre asarà impedita la circolazione dei mezzi pesanti senza i sensori per la rilevazione dell'angolo cieco nello specchietto. La delibera modifica la disciplina di Area B, la Ztl grande quasi come ...Una donna di 55 anni è stata investita da un'auto in via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio Pavese a. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30. Lasi trova in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda dov'è ricoverata in coma per un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i ...Articolo in aggiornamento Ancora un incidente a, ancora con una bicicletta coinvolta, stavolta lungo il Naviglio pavese, in via Ascanio Sforza. La, una 55enne, stava pedalando verso sud quando è stata colpita da un'auto che ...

Milano, bici investita da auto in via Sforza: grave una ciclista di 55 anni IL GIORNO

Milano – Un altro grave incidente a Milano, dove questo pomeriggio una 55enne in bicicletta è stata investita da un'auto. L'impatto è avvenuto in via Ascanio Sforza all'altezza del civico 73 e, ...– Ancora un incidente grave per le strade di Milano. Alle 17.30 di oggi, una ciclista di 55 anni è stata investita da un'auto in via Ascanio Sforza, lungo il… Leggi ...