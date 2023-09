Milan | Theo Hernandez e Maignan dal 1' in Francia-Germania

(Di lunedì 11 settembre 2023) Buone notizie per lama soprattutto per ilin vista del derby contro l'Inter in programma per sabato: secondo quanto riportato...

A pochi giorni dal derby Inter -, sono due i rossoneri attesi in campo. Uno appunto è, l'altro è Maignan che agirà in porta. Spazio anche ad un interista: Benjamin Pavard, nuovo acquisto ...Commenta per primo Retrofront dalla Francia. Secondo quanto riportato da L'Equipé ,Hernandez sarà schierato dal 1' nell'amichevole tra i transalpini e la Germania .Una vera preoccupazione in casanon c'era mai stata. Ma quando di mezzo ci sono le Nazionali e le notizie che arrivano parlano ...Hernandez è partito per la Germania , dove domani la Francia ...

In vista del derby di Milano, in programma per sabato, Inter e Milan devono fare conto con i vari infortuni in squadra.Il Milan, da inizio campionato, ha portato avanti una stagione degna di nota, infatti, si trova in cima alla classifica a pari punti con l’ Inter di Inzaghi. Tuttavia, adesso, dopo la sosta per le ...