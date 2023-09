... dichiarando: 'Mi dispiacerebbe se San Siro mi fischiasse, alho dato tutto' . Un tentativo ... Vicario scalpita, Meretinteressato, ma quella con l'Ucraina sembra avere sempre più le ...Tira già aria di sfida trae Inter per la stracittadina che le vede scontrarsi da capolista:i dieci gol più belli segnati nel derby di ...Ha parlato dopo il(seconda sconfitta stagionale su tre partite), dopo il rumoroso pareggio ...su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora. Se vuoi approfondire tutte le ...

Milan, guarda Leao: che assist con la maglia del Portogallo! (Video) Pianeta Milan

Blog Calciomercato.com: L’attesa è quasi culminata, ma non è mai diversa: il derby è sempre una partita su un altro rango, non è mai una sfida che ...La caccia alle milanesi passa da Torino: Juventus-Lazio in campo per l'inseguimento a Inter e Milan, in testa alla classifica della ... Si prospetta una sfida avvincente, da vedere in diretta ...