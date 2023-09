Milan | Giroud in dubbio per il derby | l' eventuale sostituto

(Di lunedì 11 settembre 2023) L'inizio di stagione, per il, è stato dei migliori. I rossoneri, nelle prime tre giornate di campionato, hanno conquistato altrettante vittorie portandosi al comando della classifica a pari merito con l'Inter. E proprio i nerazzurri saranno i prossimi avversari del Diavolo in unche...

...'ospiterà' ila San Siro. Ma il tecnico rossonero Stefano Pioli deve fare già i conti con un'emergenza, soprattutto nel reparto difensivo. Dopo la squalifica di Tomori, gli infortuni di, ...Anche nel famoso derby del 5 febbraio 2022 che ilvinse grazie alla doppietta di, i rossoneri faticarono per tutti i novanta minuti a reggere il gioco dei rivali. Questa tendenza poi è ...Ildi Stefano Pioli è alle prese con un nuovo problema di natura fisica. Dopoe Theo, un altro francese: Pierre Kalulu. Il giocatore classe 2000, era già dato come titolare in coppia con ...

GIROUD: segnali positivi dopo i problemi alla caviglia accusati ... Difficile la sua presenza nel derby contro il Milan. 30% di possibilità, ma nel medio-lungo periodo, una volta ritornato ...Il francese, nel corso della sfida giocata contro l'Irlanda con la sua Nazionale, ha riportato una distorsione alla caviglia ...