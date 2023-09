Milan | Chukwueze lancia un segnale

91 Samuel, ora in nazionale, ha rilasciato un'intervista a Football Fans Tribe parlando del suo trasferimento al. Queste le sue dichiarazioni: 'Il mister mi chiede di parlare in italiano, ho un ...'Il mister mi chiede di parlare in italiano, ho un insegnante e piano piano sto imparando' . Lo ha detto in un'intervista a Football Fans Tribe il nuovo attaccante del, Samuel: 'In estate i tifosi mi scrivevano ovunque. Quando i tifosi ti vogliono così tanto, ci pensi davvero. I tifosi mi volevano, ma ovviamente è stato importante ...... si tratta di Victor Osimhen del Napoli ed Ademola Lookman dell'Atalanta; solo panchina, invece, per l'attaccante del, Samuel

Chukwueze: "Al Milan Pioli vuole che parli italiano, Tre Champions o un Mondiale Mi prendo..." Radio Rossonera

4) Milan – 91,5 spesa, 127 valore Il Milan ha vinto la palma ... anche se il divario tra spesa e quanto valgono è comunque in netto positivo per i rossoneri: a Chukwueze, Pulisic e Loftus-Cheek la ...Il nuovo acquisto del Milan ha fornito un'ottima prestazione con la Nigeria, in attesa di scendere in campo dal primo minuto con i rossoneri ...