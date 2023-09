Migranti | Valenti | ' molto da correggere ma polemica su accoglienza è strumentale'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Palermo, 11 set. (Adnkronos) - "Lasull'. C'èda, è vero. C'è il regolamento di Dublino, ci sono i tempi eccessivamente lunghi sugli accertamenti e ci sono aspetti burocratici e di modalità di gestione che possono essere migliorati ma la vera sfida è la capacità di costruire una vera società multiculturale. Una comunità è tale se ha valori condivisi. E' su questi valori che bisogna impegnarsi di più". Ne è convinto il Prefetto Valerio, commissario straordinario per l'emergenza, intervenuto a un dibattito a Palermo.

" Ci sono storie " racconta il regista Alessandro- c he devono essere raccontate perché altrimenti ti perseguitano. La storia dei bambinimi segue da molto tempo da quando ho guardato negli occhi un bambino che ha attraversato un ...... ormai le donne hanno paura ad uscire da sole alla sera" aveva detto Kompatscher a, già ..." veniva spiegato nella nota della Provincia - purtroppo legato anche alla gestione dei" e da ...Al dibattito moderato da Elvira Terranova , sono intervenuti : Il prefetto Valerio, commissario straordinario per l'emergenza, Padre Camillo Ripamonti, Presidente del Centro Astalli -...

Migranti: Valenti, 'Con regolamento Dublino per molti Italia diventa ... La Gazzetta del Mezzogiorno

A parlare è il commissario straordinario per l'emergenza migranti, Prefetto Valerio Valenti, intervenuto nel dibattito organizzato al Giardino dei Giusti di Palermo dal Centro Astalli , ...A parlare è il Prefetto Valerio Valenti, commissario straordinario per l’emergenza migranti, intervenuto a un dibattito a Palermo. “Vedete tutti quello che accade a Ventimiglia I migranti rimangono ...