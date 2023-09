Migranti | Valenti | ‘molto da correggere ma polemica su accoglienza è strumentale’

(Di lunedì 11 settembre 2023) Palermo, 11 set. (Adnkronos) – “Lasull’è molto strumentale. C’è molto da, è vero. C’è il regolamento di Dublino, ci sono i tempi eccessivamente lunghi sugli accertamenti e ci sono aspetti burocratici e di modalità di gestione che possono essere migliorati ma la vera sfida è la capacità di costruire una vera società multiculturale. Una comunità è tale se ha valori condivisi. E’ su questi valori che bisogna impegnarsi di più”. Ne è convinto il Prefetto Valerio, commissario straordinario per l’emergenza, intervenuto a un dibattito a Palermo. L'articolo CalcioWeb.

