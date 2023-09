(Di lunedì 11 settembre 2023) Palermo, 11 set. (Adnkronos) - "La prima cosa che chiedono iquando arrivano a Lampedusa è che vogliono andare via al più presto dall'isola. Sanno che li attende qualcosa altro ine in Europa. Alcuni hanno l'aspettativa di raggiungere i familiari al Nord Europa, ma le regole diimpongono all', paese di primo ingresso, di farsi carico di tutte le procedure legate alle richieste d'asilo. In qualche modo l'una sorta di '', un posto nel quale necessariamente devono rimanere per i tempi legati alle procedure di asilo". A parlare è il Prefetto Valerio, commissario straordinario per l'emergenza, intervenuto a un dibattito a Palermo. "Vedete tutti quello che accade a ...

" Ci sono storie " racconta il regista Alessandro- c he devono essere raccontate perché altrimenti ti perseguitano. La storia dei bambinimi segue da molto tempo da quando ho guardato negli occhi un bambino che ha attraversato un ...... ormai le donne hanno paura ad uscire da sole alla sera" aveva detto Kompatscher a, già ..." veniva spiegato nella nota della Provincia - purtroppo legato anche alla gestione dei" e da ...Al dibattito moderato da Elvira Terranova , sono intervenuti : Il prefetto Valerio, commissario straordinario per l'emergenza, Padre Camillo Ripamonti, Presidente del Centro Astalli -...

Migranti: Valenti, 'Con regolamento Dublino per molti Italia diventa una 'prigione' La Gazzetta del Mezzogiorno

A parlare è il Prefetto Valerio Valenti, commissario straordinario per l’emergenza migranti, intervenuto a un dibattito a Palermo. “Vedete tutti quello che accade a Ventimiglia I migranti rimangono ...Palermo, 11 set. (Adnkronos) – Sono stati 115 mila i migranti sbarcati in Italia quest’anno “un dato che segna un più 84 per cento rispetto allo scorso anno”. “Siamo passati da una fase di gestione or ...