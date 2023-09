Migranti | tregua finita a Lampedusa | oltre 500 nella notte sull' isola

(Di lunedì 11 settembre 2023) Palermo, 11 sett. (Adnkronos) -. Dopo uno stop agli sbarchi durato cinque giorni, complici le cattive condizioni del mare, sono ripresi gli approdia più grande delle Pelagie. Cinque le carrette del mare intercettate a partire dalla mezza, si aggiungono ad altrettante rintracciate nelle ore immediatamente precedenti dagli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza. A bordo complessivamente 509 persone, che si aggiungono ai 142 arrivati ieri pomeriggiosu un vecchio peschereccio scortato sino al molo Favaloro. Tra loro anche 5 donne e 10 minori. Per tutti, dopo un primo triage sanitario è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, tornato rapidamente a riempirsi....

Torna a suonare l'allerta nel canale di Sicilia . Dopo unadi cinque giorni dovuta al mare agitato, le flotte di barchini, battelli e navi delle Ong ...operazioni di soccorso di circa 40La presenza deiafricani e del Grande Medio Oriente che oggi dall'Italia si dirigono verso ... i destini del mondo continuano a dipanarsi senza. E con grandi cambiamenti dal passo ...Occorre pertanto sancire unapolitica che coinvolga tutti gli schieramenti per cambiare radicalmente impostazione. Mentre l'immigrazione in Italia sembra essere fuori controllo, gli slogan ...

Ultimo'ora: Migranti: tregua finita a Lampedusa, oltre 500 nella notte ... La Svolta

Dopo una tregua di cinque giorni dovuta al mare agitato ... chiglia rigida della Ong Sea Punk 1 si è forato durante le operazioni di soccorso di circa 40 migranti. Il gruppo è stato trasbordato in ...Ma segnalazioni di partenze - un barchino con circa 38 persone a bordo è stato avvistato - sono arrivate anche da Sfax, in Tunisia. La nave Ocean Viking, in tarda mattinata, aveva invece issato a ...