Migranti | ong Mediterranea | “Le autorità ci vietano le attrezzature di salvataggio a bordo” La replica | “Non è autorizzata”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lehanno “ordinato” alla nave Mare Jonio di “rimuovere prima della partenza lee gli equipaggiamenti imbarcati aper lo svolgimento del servizio di. Pena la violazione dell’art. 650 del codice penale che prevede l’arresto fino a tre mesi e sanzioni pecuniarie”. Lo denuncia l’organizzazione non governativasaving humans definendo questo “un ulteriore negativo salto di qualità” della ” volontà del Governo italiano di ostacolare e bloccare le navi del soccorso civile”. La Mare Jonio è una delle navi impegnate neldeinel Canale di Sicilia, l’unica battente bandiera italiana. La notizia è arrivata dopo la visita ispettiva condotta dallemarittime italiane a ...

... "C'è una nuova imbarcazione attiva nella ricerca e soccorso di personenel Mediterraneo. ... Il veliero, lungo circa 13 metri, è stato messo in mare dallatedesca People in motion. Si unirà ...... i fondi raccolti permetteranno all'di fornire aiuti d'emergenza e riabilitazione nelle zone ... fornendo assistenza medica e umanitaria ai. Ora l'organizzazione sta concentrando i suoi ......modello per il riconoscimento deiclimatici Ed è proprio nel riconoscimento dei... e della " Giusta Causa " intentata dalleReCommon e Greenpeace contro Eni, che avrebbe una ...

Migranti, ong Mediterranea: “Le autorità ci vietano le attrezzature di salvataggio a bordo” Il Fatto Quotidiano

Lo afferma la Ong, sottolineando che all’imbarcazione è stata negata ... “C’è una nuova imbarcazione attiva nella ricerca e soccorso di persone migranti nel Mediterraneo. Si chiama Trotamar III e tra ...Rimosse alcune attrezzature dalla nave Mare Jonio. "La volontà del Governo italiano di ostacolare e bloccare le navi del soccorso civile ha fatto registrare ...