Migranti | Ciani | ‘assurde le ritorsioni contro Mediterranea’

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set (Adnkronos) – “Leggo con stupore e indignazione ledi cui è stata oggetto la Mare Jonio, nave del soccorso civile di Mediterranea Saving Humans, costretta a sbarcare le attrezzature per il soccorso e il salvataggio dei”. Lo dice il vice capogruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos Paolo.“La sola nave Ong battente bandiera italiana, che naviga nelle acque del Mediterraneo centrale divenute un tragico cimitero di, è autorizzata a navigare, ma non a soccorrere! è assurdo e appare evidente che ci sia un accanimento da parte del governo che nell’attuale drammatica situazione decide di punire e ostacolare chi prova a salvare vite umane, piuttosto che sostenerle, collaborare e ringraziare. Accanimento disumano e incomprensibile al quale non si può che opporsi e ...