Michele Ruggiero vince il Premio di Cabaret Fratelli De Rege

Michele Ruggiero, a lui il Premio di Cabaret Fratelli De Rege OndaWebTv

10:05:16 Michele Ruggiero si è aggiudicato la 14esima edizione del Premio di Cabaret 'Fratelli De Rege'. Il giovane brillante comico partenopeo è stato incoronato vincitore dalla giuria tecnica ...SANTAGATA-ALL SANTAGATA-ALL WhatsApp Facebook Twitter Email Print Onorificenza speciale alla carriera all’attrice Nunzia Schiano Michele Ruggiero si è aggiudicato la 14esima edizione del Premio di Cab ...