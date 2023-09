Messina Denaro | si aggravano le condizioni | concesse le visite di alcuni parenti

Nonostante la buona riuscita dell'intervento chirurgico dell'8 agosto per un'occlusione intestinale, peggiorano le condizioni di salute del boss Matteo. Quello che attualmente preoccupa i medici dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove è ricoverato, è il tumore al colon in uno stadio molto avanzato, che sta velocemente facendo ...Matteo, le condizioni si aggravano ulteriormente Si aggravano ulteriormente le condizioni di salute del boss mafioso Matteo, che ha un tumore al colon al quarto stadio. Da ...E' ricoverato da oltre un mese nel reparto detenuti dell' ospedale San Salvatore dell'Aquila . Peggiorano le condizioni di Matteo, l'ex primula rossa di Cosa Nostra , stanato dopo una latitanza trentennale a metà gennaio del 2023 mentre era in una clinica privata di Palermo per sottoporsi all'ennesima ...

