Mes | il nuovo richiamo dell’Ue all’Italia | «Va ratificato quanto prima | chiederemo conto a Giorgetti»

(Di lunedì 11 settembre 2023) «Siamo molto consapevoli della sensibilità del tema in Italia e ovviamente rispettiamo pienamente il processo parlamentare, ma auspichiamo una conclusione positiva del processo». Le parole di un alto funzionario europeo animano l’attesa del prossimo Eurogruppo, che si terrà a Santiago di Compostela venerdì 15 settembre. In quell’occasione, le autorità europee si aspettano da Giancarlo«un aggiornamento sullo stato di avanzamento della ratifica». Il funzionario, citato dall’Ansa, evoca esplicitamente il membro del governo Meloni: «Ci aspettiamo che il ministro dell’Economia ci dia un breve aggiornamento su cosa sta succedendo in Italia e cosa aspettarci nei prossimi mesi». Il dibattito sulle modifiche potrà partire solo «quando la ratifica sarà completata», aggiunge il funzionario. «Se la riforma del trattato del ...

... Meloni pensa ancora di cincischiare sulinseguendo la logica della trattativa a pacchetto,patto di stabilità, che esiste solo nelle sue fantasie, la via per l'Italia si farà sempre ...... ma se l'Italia non ratificherà l'intesa, "non ci sarà il backstop , quindi le risorse non saranno così disponibili come sarebbe stato con la riforma del". Pnrr, ok ufficiale alla terza rata Se ...Il fatto che venga ribadito come una discussione sulruolo delpossa avviarsi solo dopo il completamento della procedura di ratifica, cioe' solo dopo che l'Italia avra' dato il via libera nazionale, chiarisce ancora una volta come non sia ...

Mes, il nuovo richiamo dell'Ue all'Italia: «Va ratificato quanto prima ... Open

Mes e nuovo patto di stabilità, che esiste solo nelle sue fantasie, la via per l’Italia si farà sempre più difficile e la responsabilità sarà tutta di Meloni, che governa con una maggioranza solida da ...La terza rata, dopo il via libera del Comitato economico finanziario, dovrebbe arrivare nelle casse dello Stato verso la fine di settembre, al più tardi i primi di ottobre ...