Mercato Milan | 134 milioni spesi con una filosofia ben chiara | il punto

Per unche non smette mai di correre. Jovic si è fermato al, e ora vuole convincere subito tutti.Il CdA di Gequity , a holding di partecipazioni quotata alprincipale (Euronext) e specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale, ha ricevuto da Ubilot il piano industriale 2023 - 2027 relativo al ramo d'azienda "...Tutto ha inizio a fine, quando il Wolverhampton bussa alla porta della Salernitana per l'ex ... già nota invece l'assenza in Inter -di Tomori, squalificato. Dopo Chiesa e Lorenzo ...

“Il Milan ha provato a prenderlo”: colpo di mercato rinviato al 2024 Pianeta Milan

La Roma sta vivendo un momento molto delicato, tra un mercato all'altezza e il problema rinnovo di Mourinho. Ora si parla di un grande ritorno ...Luka Jovic è stata l'operazione last minute del Milan: dopo aver trattato altri attaccanti i rossoneri hanno affondato il colpo per la punta in uscita dalla Fiorentina, chiuso talmente tardi da averlo ...