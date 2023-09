Mercato auto Europa | nel primo semestre le suv valgono oltre la metà delle vendite Tesla Model Y è la più amata

(Di lunedì 11 settembre 2023) Non si ferma l’avanzata degli sport utility, che neldell’anno hanno raggiunto un nuovo traguardo commerciale: infatti, nel periodo in questione hanno rappresentato più delladi tutte le. Secondo i dati della ricerca diDataforce (riportati dal sito specializzatonews.com), tutti i sotto-segmenti dei suv hanno registrato una crescita, con quelli più piccoli in cima alla lista dei desideri deglimobilisti europei, subito davanti alla categoria di quelli compatti. Ledi sport utility sono cresciute del 23% nel, a 3,37 milioni di unità totali: ciò equivale a una quota didel 51%, in sostanziosa crescita rispetto al 48% dello stesso ...

ALLM (......9 miliardi", scrivono gli analisti di Equita, sottolineando che "ai prezzi attuali di mercato la ... come dimostrato dall'ingresso nel mercato europeo di vari produttori cinesi tra cui BYD nel settore delle auto elettriche, che presenta un vantaggio in termini di costi stimato nel 25% rispetto agli ...

Mercato auto: avanti adagio. Le incertezze sull'ecobonus pesano sugli acquisti PadovaOggi

In Australia è stata lanciata la Hyundai Nexo, la prima auto a fuel cell ad idrogeno disponibile sul mercato, capace di ricaricarsi in soli 5 minuti. Con un singolo pieno, l'auto può percorrere 900 ...