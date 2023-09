“Meloni | luna di miele finita” Toc toc Corriere |  sta al 30%

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 settembre 2023) Polito è straordinario. È fantastico perché scrive con l’aria di quello che spiega le cose che noi comuni mortali non possiamo comprendere. Commentando i sondaggi di Pagnoncelli, dice la stessa cosa che aveva scritto ieri Damilano sul Domani. La cosa grave non è il giorno di ritardo, ma che lo scriva suldella Sera. Tutto sommato, chi compra il Domani lo fa sapendo l’orientamento che trova al suo interno e non si stupisce nel leggere il pezzo di Damilano, mentre ilè ancora uno dei giornali più venduti e letti della borghese italiana. Ad ogni modo, per Polito è chiaro quello che è successo: “Ieri i sondaggi hanno definitivamente dato la fine alladidellacon il Paese“. Ma come si fa a dire una cosa di questo tipo quando il centrodestra vanta, sempre rispetto ai ...